МегаФон назвал любимые фильмы и сериалы в Красноярском крае

Красноярцы предпочитают смотреть зарубежное кино и российские сериалы. Фото: МегаФон.

Специалисты МегаФона проанализировали статистику просмотров и назвали самые востребованные фильмы и сериалы в Красноярском крае. Жители региона чаще смотрят зарубежное кино, а вот сериалы выбирают российские.

На иностранную фантастику, боевики и драмы приходится более половины просмотров. Криминальная драма Тодда Филлипса «Джокер» заняла первое место, на втором – американский детективный фильм 2019 года от режиссера Райана Джонсона «Достать ножи», который точно понравится любителям детективов в стиле Агаты Кристи. Замыкает тройку лидеров боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Самым популярным российским фильмом стала военно-историческая драма «Ржев» об одном из эпизодов Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны.

Каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ в регионе посмотрел откровенную историю Константина Богомолова о жизни блестящих женщин и состоятельных мужчин – сериал «Содержанки».

В новом сезоне абонентов сервиса МегаФон ТВ ждет более 100 премьер. Фото: МегаФон.

Также в фаворитах самый масштабный телепроект десятилетия «Игра Престолов», российская комедия «Фитнес», сериал «Гранд» о жизни пятизвездочного отеля и нашумевшие «Чики». В целом, самые востребованные сериальные жанры у красноярцев – комедии и драмы.

- Ограничения, связанные с пандемией, вызвали повышенный интерес пользователей к онлайн-кинотеатрам. Например, в Красноярском крае аудитория нашего приложения МегаФон ТВ увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом абоненты, которые пользуются тарифной линейкой #БезПереплат, могут смотреть популярные фильмы и сериалы без ограничения трафика, - отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФон Виталий Молотков.

Кстати, в новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.