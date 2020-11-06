Завершился первый этап морских исследований МегаФона и Росгеологии в рамках проекта Arctic Connect

Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев». Фото: МегаФон.

Компания МегаФон и АО «Росгеология» объявили о завершении первого этапа морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию.

В начале ноября научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после окончания экспедиции.

За это время изучены самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути. Работы осуществлялись на глубине от 30 до 613 метров. Ученые провели комплекс исследований: промерили глубину воды многолучевым эхолотом, сделали площадную гидролокационную съемку дна, проанализировали строение верхней толщи донных осадков акустическим профилографом.

- За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 000 км, успешно выполнив съемку дна на участках трассы подводной волоконно-оптической линии связи в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова, – прокомментировал генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Проект предполагает два этапа работ – первый в 2020 году, второй - в 2021. На первом этапе судно прошло по Северному морскому пути по морям и океанам без заходов в порты. Хорошая ледовая обстановка помогла провести исследования без ледокольной поддержки.

- Основная задача первой экспедиции – проведение съемок дна. Зимой-весной полученная информация будет обработана. А в следующем году запланированы детальные инженерные изыскания, на тех территориях, где это необходимо. Также будет разработан маршрут захода в порты регионов России, - рассказал представитель пресс-службы Росгеологии Сергей Вереземский.

Как отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, результаты экспедиций позволят выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России и определить места строительства отводов на берег.

Напомним, в июне МегаФон и Росгеология подписали соглашение о сотрудничестве: Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий. Проект Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения. Это позволит предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса.