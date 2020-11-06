Завершены поиски пропавшей в Красноярске женщины с отверстием на шее. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершены поиски пропавшей в Красноярске женщины с отверстием на шее после операции. 53-летняя Татьяна Борисова перестала выходить на связь в четверг, 4 ноября, после посещения БСМП, рассказали волонтеры.

- Женщину доставили в больницу на скорой, но ее пришлось отпустить домой, потому что от госпитализации она отказалась, - пояснили в группе «Поиск пропавший детей – Красноярск».

Конечно, близкие переживали, забили тревогу, обратились в полицию и к поисковикам. Ведь пропавшая Татьяна Борисова сейчас нездорова. Повторимся, после операции у нее на шее осталось отверстие, которое женщина при разговоре прикрывает рукой.

Волонтеры проверяли все, обзванивали медицинские учреждения. И, наконец-то стало известно: Татьяна найдена, она жива. По словам поисковиков, женщину обнаружили в одной из городских больниц.