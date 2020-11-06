6 ноября в Красноярске пройдут взрывные работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 6 ноября, в Красноярске пройдут взрывные работы. Их будут проводить с 13 до 16 часов на горном участке в карьере Торгашинского месторождения, рассказали в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Радиус опасной зоны - 500 метров.

КОНКРЕТНО

В зоне проведения работ вводятся звуковые сигналы. Вот их значение и порядок:

- первый предупредительный – один долгий сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны; - второй боевой – два продолжительных сигнала сиреной – по нему проводится взрыв; - третий отбой – три коротких сигнала сиреной – окончание взрывных работ.

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