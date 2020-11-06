В Красноярске ребенок переходил дорогу на зеленый и попал под колеса. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В Советском районе Красноярска 9-летний мальчик переходил дорогу на зеленый и попал под колеса автомобиля Mazda. Все произошло 2 ноября на улице Партизана Железняка,34 А, сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Школьник вместе с матерью шел через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент 32-летняя женщина за рулем Mazda на перекрестке стала поворачивать направо. По всей видимости, водитель не заметила пешеходов, произошел наезд.

В результате ребенок получил перелом, его увезли в больницу. После произошедшего сотрудники ГИБДД начали административное расследование.

«При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает», напоминают инспекторы. К тому же стоит учесть, осенью и зимой тормозной путь машины обычно увеличивается.