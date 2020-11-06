В красноярских торговых центрах проверили отключение Wi-Fi. Фото: Мария ЛЕНЦ

Торговые центры Красноярска проверили на отсутствие Wi-Fi. И в 21 комплексе были обнаружены нарушения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, указом главы Красноярского края Александра Усса, все торговые центры региона должны отключить доступ к Wi-Fi, а также не позволять проход несовершеннолетних без родителей. Это необходимо, чтобы помешать распространению коронавируса. Ведь школьники часто собираются в торговых центрах, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом.

Во время рейдов (они прошли вечером в выходной, 4 ноября) проверили 21 торговый комплекс. И почти в каждом были нарушения, которые пришлось тут же устранять: отключили Wi-Fi, охранники вывели детей.

«За невыполнение мер, обозначенных в указе губернатора Красноярского края, предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч, - подчеркнул руководитель службы городовых Андрей Бяков. - Эпидемиологическая ситуация очень серьезная».