Красноярцев предупредили о сильном ветре и гололеде. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 6 ноября ожидается сильный ветер и гололед. Об этом предупредили горожан сотрудники главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в пятницу, 6 ноября, в Красноярске будет бушевать непогода: ночью возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снегопад, на дорогах сильный гололед.

А вот в выходные погода наладится. Уже в субботу, 7 ноября, установится плюсовая температура, однако будет дождь.

В воскресенье, 8 ноября, осадки прекратятся, из-за туч будет проглядывать солнце, вероятно потепление до плюс восьми градусов.

Причем следующая неделя тоже начнется с комфортной погоды: в понедельник, 9 ноября, синоптики обещают до плюс 7, к тому же, скорее всего, без осадков.