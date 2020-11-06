На выходных в Красноярске потеплеет до +8. Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных в Красноярске потеплеет до плюс 8. Начало следующей недели тоже порадует горожан комфортной погодой, сообщили в гидрометцентре.

Итак, в пятницу, 6 ноября, будет облачно и прохладно. Минус 3 градуса, причем со снегом. Но уже на следующий день, в субботу, 7 ноября, в город придет резкое потепление. Ожидается до плюс 4 градусов, к тому же снег сменится дождем.

В воскресенье, 8 ноября, потепление продолжится. Специалисты обещают до плюс 8 градусов, без осадков. Облачность переменная, из-за туч будет проглядывать солнце.

В понедельник, 9 ноября, тепло не отступит: на улице плюс 7, без дождя и снега, но пасмурно. Во вторник, 10 ноября, погода будет примерно такой, но на градус прохладнее – плюс 6.

А со среды, 11 ноября, опят зарядит дождь со снегом и слегка похолодает – до плюс 3 градусов. В четверг, 12 ноября, все повторится: снова осадки, плюс 2.