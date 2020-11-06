Красноярские школы сами примут решение о переходе на «дистанционку». Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Красноярска должны будут сами принять решение о переходе на дистанционное обучение. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, сейчас большинство школ на каникулах. Между тем из-за роста количества заболевших коронавирусом министерство образования края рекомендовало до 20 ноября организовать удаленное обучение 5-11 классов.

Когда каникулы завершатся, руководство каждой школы вместе с представителями главного управления образования должно будет проанализировать свою эпидемиологическую ситуацию и вынести решение, необходим ли переход на дистанционное обучение. Родителей и детей обещают оповестить о нем заранее – через электронный журнал и мессенджеры.

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