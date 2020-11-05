Краевые власти прокомментировали отсутствие противовирусных и антибиотиков в красноярских аптеках

Остаются чеснок, лимон, имбирь? Фото: Мария ЛЕНЦ

Антибиотиков и противовирусных препаратов, которые выписывают врачи, нет. Нет даже витаминов С и D и парацетамола. Во время пандемии коронавируса это оказалось серьезной проблемой.

Минздрав Красноярского края обещал вернуть противовирусное «Арбидол» в продажу еще в понедельник, 2 ноября. Однако в аптеках его не найти, сообщает ТВК.

В правительстве края признают дефицит препаратов и уверяют, что лекарства появятся на полках в ближайшие дни.

«У нас на этой неделе в “Губернские аптеки” приходит довольно много препаратов, в том числе антибиотики, противовирусные препараты. Буквально завтра-послезавтра уже будут подходить. Но эта ситуация сложилась в целом в стране. Министерство промышленности говорит о том, что увеличило производство, но, видимо, не настолько мощно, чтобы всем хватило», – заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Фармацевты говорят: такой нехватки не было давно, и отрицают слова министра здравоохранения края Бориса Немика о том, что лекарства раскупают впрок. Особенно, учитывая цены на препараты.

Стоить отметить, что дефицит лекарства наблюдается не только в Красноярске и Красноярском крае. Похожая ситуация сейчас по всей стране – в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и других регионах России.