Минздрав Красноярского края опубликовал телефоны справочных служб ковидных госпиталей

Дозвониться непросто, но возможно!
Фото: Мария ЛЕНЦ
Базовые и резервные госпитали Красноярская представили контактные телефоны для родственников пациентов. Это телефоны операторов в справочной службе, которые могут соединить либо сказать номер отделения, и время, в которое нужно звонить.
КМКБ №20 имени И. С. Берзона
(391) 264-14-15
Ежедневно с 7.00 до 19.00
КМКБ №4
(391) 218-18-92 ; (391)218-18-93
В будни с 8.00 до 16.30
КМКБСМП имени Н.С. Карповича
(391) 205-27-22
Ежедневно с 8.00 до 20.00
ККБ
(391) 220-14-99
В будни с 8.00 до 16.00
Краевой госпиталь для ветеранов войн
(прямые телефоны отделений)
246-94-30 и 246-94-12
(с 8.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Минздрав Красноярского края также поясняет, что если у Вас не получилось связаться с отделением с первого раза, возможно, медперсонал занят на осмотре больных, оказании экстренной помощи или отвечает на вопросы других пациентов и их родственников. Наберитесь терпения и перезвоните позднее.