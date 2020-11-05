Минздрав Красноярского края опубликовал телефоны справочных служб ковидных госпиталей

Дозвониться непросто, но возможно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Базовые и резервные госпитали Красноярская представили контактные телефоны для родственников пациентов. Это телефоны операторов в справочной службе, которые могут соединить либо сказать номер отделения, и время, в которое нужно звонить.

КМКБ №20 имени И. С. Берзона

(391) 264-14-15

Ежедневно с 7.00 до 19.00

КМКБ №4

(391) 218-18-92 ; (391)218-18-93

В будни с 8.00 до 16.30

КМКБСМП имени Н.С. Карповича

(391) 205-27-22

Ежедневно с 8.00 до 20.00

ККБ

(391) 220-14-99

В будни с 8.00 до 16.00

Краевой госпиталь для ветеранов войн

(прямые телефоны отделений)

246-94-30 и 246-94-12

(с 8.00 до 17.00)

ВНИМАНИЕ!

Минздрав Красноярского края также поясняет, что если у Вас не получилось связаться с отделением с первого раза, возможно, медперсонал занят на осмотре больных, оказании экстренной помощи или отвечает на вопросы других пациентов и их родственников. Наберитесь терпения и перезвоните позднее.