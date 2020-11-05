Под Красноярском две машины слетели с трассы. Погиб человек

Фото группы ЧП Канск Вконтакте

Сегодня наш регион засыпает снегом, н адорогах много аварий. Одна из них произошла во второй половине дня на трассе Канск-Красноярск, на подъезде к Тертежу.

Toyota RAV4 выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой «Мерседес». И хотя машины в разных весовых категориях, от лобового удара они обе вылетели с дороги в разные стороны.

В этой аварии погиб мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении. Женщина, водитель кроссовера, в больнице. Водитель большегруза не пострадал.

Между тем, МЧС предупреждает, что снегопад в Красноярском крае продолжится и 6 ноября. А вместе с ним и гололедица, которая требует и навыков вождения, особого зимнего стиля, более плавного, и снижения скорости и особенно неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также важно увеличить дистанцию и быть особенно осторожными на пешеходных переходах.