В Красноярске назвали десятку лучших книг

Фото Фонда Михаила Прохорова.

В этом году открытые дебаты премии прошли онлайн, но их итогом, как и всегда, стал шорт-лист премии «НОС-2020». Напомним, шорт-листы литературных премий являются одним из ориентиров для читающей публики, потому ч то в них попадает все лучшее, отобранное разными литературными критиками в ходе длительных споров.

Итак, в шорт-лит премии Нос в этом году вошли:

1. Абдуллаев Шамшад. Другой юг. М.: Носорог, 2020;

2. Барскова Полина. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. СПБ.: Изда-тельство Ивана Лимбаха, 2020;

3. Бурас Мария. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участни-ков. М.: Индивидуум, 2019;

4. Гоголев Андрей. Свидетельство. Ижевск: Шелест, 2019;

5. Горбунова Алла. Конец света, моя любовь. М.: Новое литературное обозрение, 2020;

6. Джафаров Рагим. Сато. СПБ.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2020;

7. Дьячков Алексей. Хани, БАМ. М.: Живёт и работает, 2019;

8. Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто будет маяться. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019;

9. Терлецкий Виталий. Собакистан. СПБ: Терлецки Комикс, 2019;

10. Франко Микита. Дни нашей жизни. М.: Popcorn Books, 2020.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит 4 и 5 ноября на сайте kryakk.ru.com

Инициатором и организатором этого культурного события традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

И также традиционно принимает участие в ярмарке «Комсомольская правда». Только 2 дня, 4 и 5 ноября в интернет-магазине kp124.ru будет скидка на все 14% по промокоду КряКК-20.