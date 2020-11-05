Видео с места убийства 16-летней школьницы в Красноярске опубликовал СК

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике

В Красноярске задержали четверых подозреваемых в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли 4 ноября 2020 года на берегу Енисея в районе Коркинского моста.

Полицейские опросили родственников и подруг пропавшей – все тщетно. Однако в ходе следствия оперативники установили, что к исчезновению 16-летней девушки могут быть причастны четверо жителей Красноярска и Березовского района в возрасте от 19-ти до 23-х лет. Трое из них – ранее судимые.

Полицейские задержали подозреваемых и они признались в убийстве 16-летней девушки.

Следователи установили, что вечером 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли девушку на берег Енисея и задушили ее, после чего сбросили тело в заводь, прикрыв мусором и ветками.

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4 ноября на берегу реки Енисей в районе Коркинского моста было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. (подробнее)