В Якутии слухи о пропаже женщин назвали недостоверными

Правоохранители отрицают массовое исчезновение женщин в Якутске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно в социальных сетях появилась информация о массовом исчезновении женщин в Якутске. Как и полагается, при этом ссылались на «свои секретные» источники и советовали не ходить поодиночке и носить с собой средства самообороны, например, баллончики. Называлось и количество пропавших женщин, пять.

«Размещаемая в сети информация о якобы массовых случаях исчезновения девушек в городе Якутске недостоверна. За октябрь и ноябрь 2020 года не найденных девушек и женщин нет», — сказала телеканалу «Якутия 24» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. По ее словам, смерть пропавшей в октябре 31-летней жительницы столицы, которую разыскивали двое суток, носит ненасильственный характер. Ее нашли недалеко от дома, где она жила.

На официальном сайте следственного управления СК РФ по Якутии значится только одна пропавшая девушка, она перестала выходить на связь с родными еще в июне 2019 года, кстати, уроженка Якутии пропала в Красноярске, куда прилетела 26 мая 2019 года и через несколько дней пропала.