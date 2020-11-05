Красноярская колония запустила доставку продуктов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская исправительная колония № 22 запустила доставку продуктов питания. Она открылась при магазине «Гардарика», сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю.

К слову, в колонии производят больше 80 наименований продуктов: это хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, выпечка и напитки (газированная вода). Кстати, без всякой химии, все натуральное.

Вся продукция проходит строгий контроль качества. Фото: Мария ЛЕНЦ

Качество достойное, вся продукция проходит контроль. А цены более чем доступные. Например, пол-литра «Крем-соды», как в детстве, 19 рублей, ватрушка с творогом – 18. Килограмм готовых чебуреков – 440 рублей, пельменей из говядины и свинины – 297.

ВАЖНО

Услугами магазина могут воспользоваться и родственники осужденных, отбывающих наказание в колонии. При оформлении заказа достаточно указать данные женщины и номер отряда, в котором она находится.

КОНКРЕТНО

Доставку можно оформить по телефону +7 (391) 249-08-74 или на сайте магазина. Также здесь обещают скидки. Более того возможно забрать заказ лично по адресу: Парашютная,13, магазин «Гардарика».