На набережной Качи в Красноярске появилась «Скамья бесконечности». Фото: официальный паблик мэрии.

Необычная скамья – в форме символа бесконечности, восьмерки – появилась в Красноярске. Ее соорудили на набережной Качи, в сквере Юдина, рассказали в официальном паблике мэрии. Посыл нового арт-объекта в том, что все происходящее в жизни человека циклично, поясняют мастера.

Скамью поставили в сквере Юдина. Фото: официальный паблик мэрии.

- Весьма спорно, стоит ли вкладывать такие глубокие смыслы в обычную уличную мебель, - обсуждают в соцсетях. – Но, в принципе, скамья выглядит вполне симпатично, спасибо, что год из года у нас появляется что-то новое. Хотелось бы, чтобы такое происходило не только в центре.

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