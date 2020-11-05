«Две недели в четырех стенах – это удар»: мэр Красноярска вылечился от коронавируса и вышел с карантина

Мэр Красноярска вылечился от коронавируса и вышел с карантина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин вылечился от коронавируса и вернулся к работе. Сегодня, 5 ноября, впервые за две недели вышел на улицу, сообщил градоначальник в своем инстаграме:

«Привет, друзья! Сегодня первый день выхода с карантина – два отрицательных теста. Чувства своеобразные, да и вообще выход оказался «циклонным»: всю ночь в усиленном режиме работали по улично-дорожной сети. Сейчас будет «продленка». Ночная бригада пойдет работать в день, дополнительно усиливая патрули и наряды для расчистки снега.

… Две недели в четырех стенах – это психологический удар, я бы сказал. Вышел – хочется землю целовать. Если раньше я эти утренние инспекции воспринимал как возможность поучаствовать в спарринге по определенным вопросам с нашими хозяйственниками, то сейчас прогулки будут для меня дополнительной дыхательной зарядкой.

Друзья, берегите себя! Даже если болезнь проходит в легкой форме, надо очень серьезно следить. А, вылечившись, почаще выходите на улицу, гуляйте, это организму необходимо. И соблюдайте меры безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование. Надо беречься, в этом я убедился сам».

- Слава Богу! Рады, что Вы снова в строю! – откликнулись горожане.

- Сочувствую. Мы всей семьей прошли этот ад.

Напомним, о том, что мэр Красноярска заразился коронавирусом, стало известно 20 октября. Сергей Еремин тут же ушел на самоизоляцию – вместе со всей семьей. Работал из дома, даже с близкими общался по телефону.

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