Под Красноярском в ДТП на встречке погибла 7-летняя девочка. Фото: паблик ЧП - Красноярск.

На трассе под Красноярском в ДТП погибла 7-летняя девочка. Смертельная авария произошла сегодня утром, 5 ноября, на выезде из деревни Минино, неподалеку от Элиты, сообщили в паблике ЧП – Красноярск очевидцы трагедии.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia Spectra, несмотря на снегопад и плохую видимость, выдвинулся на полосу встречного движения. И врезался в автомобиль Hyundai i30. Удар был очень сильным, машины искорежены. Авария унесла жизнь 7-летней девочки, она находилась на заднем сидении Kia справа - в детском автокресле. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

А вот что пишут знакомые с ситуацией горожане в соцсетях:

- Там сегодня очень скользко. Утром ехали 40- 50 км/ ч. Хорошая резина, полный привод. Но машина все равно как-то не очень устойчиво едет, как плавает.

- Там, когда выезжаешь, машины, из города идущие, никогда не пропустят, в летний период с дачниками полный ахтунг. Столько раз уже просили поставить светофор.

- Каждый год там с первым снегом смертельный исход.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным ребенка.