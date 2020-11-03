1,5 млн человек посетили «Дом по другим правилам» Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,открывает новый сезон проекта «Дом по другим правилам». Диджитал-пространство стало популярным у жителей разных регионов России еще весной: в онлайн-доме проходили лекции, экскурсии, кулинарные мастер-классы, концерты, кинопоказы, тренировки. Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В новом сезоне проекта, который стартует 2 ноября, посетители диджитал-пространства побывают в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске.

С момента открытия «Дома по другим правилам» в нем побывало 1,5 млн гостей. Летом жители разных регионов России посещали гастрономические мастер-классы, лекции, тренировки и смотрели трансляциииз туристических мест: погружались в историю виноделия в долине Лефкадии, исследовали исторический центр Казани, собирали гребешка на мариферме во Владивостоке и учились готовить блюда из морепродуктов.

Осенью посетители дома смогут по-новому взглянуть на Пермь, Москву, Челябинск, Иркутск и Мурманск. В этих городах гостей ждут увлекательные лекции или экскурсии, а также кулинарные мастер-классы от лучших рестораторов и бартендеров. Например, в Перми зрители отправятся в музей PERMM и увидят город как центр искусства, а потом в ресторан-сыроварню Interview, где приготовят три блюда со свежими сырами.