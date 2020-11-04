Пересадили часть кости ноги в руку: красноярский хирург рассказал, как спасали пациента с огнестрельным ранением

Мужчине пришлось пересаживать кость Фото: соцсети

Хирург Красноярской краевой клинической больницы Вадим Кеосьян рассказал на своей страничке в соцсети об одном из случаев в своей медицинской практике. Пациент поступил в хирургию после огнестрельного ранения предплечья, из-за чего образовался дефект локтевой кости и мягких тканей. Мужчина мог остаться инвалидом. Что сделали врачи?

Вадим Кеосьян в подробностях рассказал о тактике лечения:

Кость была серьезно повреждена Фото: соцсети

«Без локтевой кости рука не будет функциональной. Мы пересадили 12 см малоберцовой кости на сосудах с кожно-жировым лоскутом и зафиксировали блокирующей 3,5 мм пластиной Synthes. На утро – гематома и тромбоз венозного анастомоза. Вторая операция – шов новой вены. Но беды на этом не закончились - наступил некроз дистальной части кожного лоскута. Как раз той части, которая прикрывала конец металлической пластины».

Руку удалось спасти Фото: соцсети

В итоге была сделана третья операция за одну госпитализацию - транспозиция (перестановка) местного кожного лоскута с кожной пластикой с плеча.

«Впереди новые операции по пластике сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев. Мы верим в себя и нашего замечательного стойкого пациента», - добавил Кеосьян.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, функция ноги, с которой взята малоберцовая кость, не пострадала.

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