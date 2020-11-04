Красноярские моржи совершили заплыв по Енисею в честь Дня народного единства

Красноярские моржи совершили заплыв по холодному Енисею Фото: соцсети

4 ноября красноярские моржи совершили заплыв в холодной воде, который приурочили ко Дню народного единства. Информация об этом опубликована в официальной группе Свердловского района в соцсети.

В заплыве приняли участие 13 закаленных сибиряков, которые представляют клубы «Белый медведь» «Криофил», «Мегаполюс», «Енисейские моржи», клуб «Морозко» из Зеленогорска.

Участники преодолели в холодной воде расстояние в 2,4 километра - от Сибирского Сафари клуба до Коммунального моста, где и базируется клуб «Криофил».

Участники преодолели в холодной воде расстояние в 2,4 километра Фото: соцсети

В соцсетях некоторые с юмором отнеслись к мероприятию красноярских моржей: «Бассейны закрыли, они в Енисее плавают».

Добавим, что ранее на официальном сайте мэрии было опубликовано поздравление главы города Сергея Еремина и председателя Горсовета Натальи Фирюлиной:

«Уважаемые красноярцы! Это праздник патриотизма, сплочения, объединения. История нашей страны знает немало примеров того, как единство мнений, общее участие народа в развитии страны, региона, города может кардинально менять жизнь. В это непростое время, как никогда, важны сплоченность, поддержка, взаимопомощь, единство взглядов и общие цели. Спасибо вам за любовь к родному городу, за стремление делать его еще комфортнее, красивее, современнее. Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и добра!».

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что в этом году День народного единства в Красноярске впервые отмечается онлайн.