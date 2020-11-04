Кубок мира по хоккею с мячом, который впервые должен был пройти в Красноярске, отменили из-за коронавируса

Кубок мира по хоккею с мячом отменили Фото: ХК "Енисей"

Кубок мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Красноярске с 17 по 20 декабря на стадионе «Енисей», не состоится. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на Международную федерацию хоккея с мячом. Такое решение было принято из-за коронавируса и введенных ограничений на передвижение между странами.

Кубок мира проходит с 1974 года, все эти годы спортсмены со всего мира встречались на ледовых площадках Швеции. В 2020 году впервые наша страна должна была принять эти международные соревнования. Ранее заявки на участие в Кубке мира по бенди подтвердили несколько российских клубов – это красноярский «Енисей», московское «Динамо», а также титулованный шведский клуб «Сандвикен». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, всего на соревнования должны были прибыть 16 команд со всего мира.

Добавим, что на странице клуба в соцсети ранее была опубликована информация о том, что с 3 ноября проход болельщиков на стадионы будет закрыт из-за новых ограничений, введенных губернатором региона на основании требований Роспотребнадзора.