На правобережье Красноярска обустроили новый сквер

Новый сквер Фото: администрация города

В Кировском районе Красноярска появился новый сквер - «Мичуринский». Он располагается на одноименной улице между домами №59 и № 63.

- Сквер долгое время находился в запустении, - рассказала Олеся Ефимова, заместитель руководителя администрации Кировского района. - Но теперь его восстановили, вдохнули новую жизнь, он очень важен и нужен людям, проживающим здесь. Хочется поблагодарить за хорошую работу бойцов трудового отряда главы города по итогам октября. Они внесли весомый вклад в благоустройство района.

В сквере провели современное освещение, уложили тротуарную плитку, установили качели и теннисный стол, скамейки и урны. Это преобразование стало возможно только благодаря победе района в конкурсе «Самый благоустроенный район города Красноярска» в 2019 году. «Приз» было решено направить на обновление территории.

В мэрии отметили, что открытие нового общественного пространства - завершающий этап благоустройства в Кировском районе.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» также преобразились сквер «Энтузиастов» на Красрабе, 120 и территория по улице Кутузова, 73.

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