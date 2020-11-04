Книги на Красноярской книжной ярмарке продают со скидками

К сожалению, полистать книги и поговоритьс издателями в этом году не получится.... Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году КРЯКК впервые проходит онлайн, и впервые ее программа ограничена всего двумя днями. Обычно на книжную ярмарку приходит 30-35 тысяч человек и почти все они покупают книги. Как это сделать в этом году?

На сайте КРЯКК https://kryakk.ru.com можно пройти по виртуальному павильону и найти любимые издательства на привычных местах, можно найти издательства в списке.

Если навести мышкой на виртуальный павильон, появится краткая информация. А уже в разделе «Читать подробнее» будет информация о новинках от издательства и промокоды на скидки, которые будут действовать в дни ярмарки. Некоторые издательства в обмен, например, на подписку, дают право бесплатно скачать несколько книг.

Издательства, которые не смогли договориться о доставке с красноярскими магазинами, дали ссылки на собственные онлайн-магазины. Одним словом, у каждого издательства свой путь для встречи с покупателями.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит 4 и 5 ноября на сайте kryakk.ru.com

Инициатором и организатором этого культурного события традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

И также традиционно принимает участие в ярмарке «Комсомольская правда». Только 2 дня, 4 и 5 ноября в интернет-магазине kp124.ru будет скидка на все 14% по промокоду КряКК-20.