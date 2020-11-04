«Решили спустить отстойники»: в Минэкологии Красноярского края рассказали о причине загрязнения рек Мина и Мана

Вода в реках стала желтой Фото: Юлия ГУМЕНЮК

В Красноярском крае вода сразу в двух реках окрасилась в желтый цвет – это Мина в Партизанском районе и Мана в Манском районе. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Манского района Артем Черных: «В непосредственной близости от поселка нет организаций, которые бы вели какую-либо деятельность. Муть пришла с верховий».

Информация поступила в министерство экологии края и рационального природопользования Красноярского края. В Минэкологии региона предполагают, что виновником загрязнений может оказаться одна из золотодобывающих компаний.

Вода до сих пор мутная и грязная Фото: Юлия ГУМЕНЮК

- Дело в том, что выше места загрязнения работает ООО Среднеманское, - пояснила Юлия Гуменюк, начальник отдела государственного экологического надзора. - Организация занимается добычей россыпного золота. Можно предположить, что сезон добычи закончился, решили спустить отстойники. Вчера загрязнение было в Партизанском районе, а сегодня «добежало» до Манского района. Увидели его в Нарве. Выехали оперативно на место. А ООО Среднеманское хочу предупредить: так вы работать не будете на территории края. Мы по вам готовим пакет документов для обращения в суд и будем инициировать отзыв у вас лицензии. Навсегда!

Специалисты взяли пробы воды Фото: Юлия ГУМЕНЮК

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, государственные инспекторы осмотрели места загрязнения, а также отобрали пробы воды. До конца недели их обработают в лаборатории.

«Спасибо большое вам и вашим ребятам за оперативность!», - поблагодарил специалистов Минэкологии региона Артем Черных.

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Глава Манского района Артем Черных сообщил на своей странице в Инстраграме о загрязнении реки Маны. «От жителей поселка Нарва поступили сигналы о сильном загрязнении Маны…». Это– одна из крупнейших рек юга Красноярского края, она проходит через несколько районов – Партизанский, Манский, Березовский. Впадает в Енисей. На ее берегу расположены несколько населенных пунктов (подробнее).