Красноярцев предупредили об усилении ветра, снегопаде и гололеде

Красноярцам рекомендовали без лишней надобности не выходить на улицу Фото: Мария ЛЕНЦ

Предупреждение от МЧС опубликовано на официальном сайте регионального ведомства. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 4 ноября в центральных районах Красноярского края днем ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В горах южных районов пройдет сильный снег, на дорогах центральных и южных районов региона сохранится гололедица.

Во время сильного ветра необходимо соблюдать меры безопасности:

- на улицах города держаться подальше от крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать вблизи них автомобили;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

Водителям в очередной раз рекомендовано соблюдать ПДД, особенно при выезде на трассу. При гололеде смертельно опасно нарушать скоростной режим и правила маневрирования.

ВАЖНО

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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Температура в первой декаде в дневные часы от 0 до +5 градусов, в ночное время от -3 до -8 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Вторая декада ноября принесет с собой понижение температуры. В конце ноября в дневные часы от -3 до -8 градусов, в темное время суток от -12 до -17 градусов. Сотрудники МЧС предупреждают, что ожидается ухудшение геомагнитной обстановки в отдельные дни (подробнее).