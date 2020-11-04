Красноярские компании отказываются от новогодних корпоративов

В кафе и ресторанах сейчас нельзя отмечать семейные торжества Фото: Мария ЛЕНЦ

С 3 ноября в Красноярском крае начали действовать новые ограничения из-за коронавируса, которые были введены по рекомендациям Роспотребнадзора. Причина в том, что количество заболевших COVID-19 в регионе ежедневно увеличивается на сотни человек. Поэтому после летних послаблений последовали ужесточения. Одна из мер – запрет проводить в кафе и ресторанах семейные торжества. Не все этим довольны.

«Вы чего, у меня свадьба 20-го?!», - шокирован красноярец Александр.

Про новогодние корпоративы в дополненном новыми ограничениями указе ничего не сказано, но компании уже начали массово отказываться от проведения таких мероприятий. В итоге сотрудники лишатся вечеринок, а организаторы таких событий – прибыли.

- Обращений меньше, - подтвердил новостям «ТВК Красноярск» ведущий Руслан Токмаков. - И эти обращения становятся такими специфичными, в плане того, что все находятся в ситуации непонимания: что будет завтра, что будет через месяц, никто не готов сказать, что будет в декабре.

Руслан добавил, что в предыдущие годы уже в октябре его атаковали звонками, а декабрь был весь расписан. А сейчас, увы.

- Пик по бронированию мы ожидали в конце ноября – начале декабря, но с введением поправок к указу губернатора все массовые мероприятия буду приостановлены до снятия ограничений, - сообщила Кристина Волкова, PR-специалист сети Bellini Group.

Напомним, что весной школьникам устраивали онлайн-выпускные. Не исключено, что некоторые компании возьмут эту идею на вооружение.

КСТАТИ

По опросу портала «Работа.ру», 66 процентов российских компаний откажутся от новогоднего корпоратива.