В Красноярском крае на чиновников завели дело за заселение сирот в дом, в котором нельзя жить

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновников администрации Назаровского района заподозрили в превышении должностных обязанностей. Как рассказали в следкоме, возбуждено уголовное дело по статье 293 (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По версии следствия, в декабре 2014 года по распоряжению администрации за 1 миллион 700 тысяч рублей был приобретен двухквартирный дом в селе Сахапта и принят в собственность муниципального образования. Жилье предназначалось для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- В нарушение действующего законодательства должностными лицами администрации здание не было проверено на соответствие установленным санитарным и техническим правилам, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - В жилых помещениях отсутствует вентиляция, тамбур, не предусмотрено наличие печного либо централизованного отопления.

В 2019 году в этом доме был проведен капитальный ремонт, но в техническое задание не вошли работы по устранению нарушений, допущенных при проведении строительства дома.

В 2015 и 2019 годах в эти квартиры по договорам найма жилого помещения въехали четыре хозяина, походящие под категорию нуждающихся. Но вскоре они отказались от предоставленных квадратных метров, поскольку дом был непригоден для проживания. Получается, что жилищные права сирот на предоставление благоустроенного жилого помещения по договорам найма, были нарушены.

После прокурорской проверки материалы поступили в следственный отдел, а после было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняется, кто из чиновников был причастен, к совершению данного преступления.