В Красноярске назовут лучшие книги, изданные за последний год

Фото предоставлено Фондом прохорова.

С самого основания премии «НОС» первый этап дебатов, в ходе которых определяется шорт-лист, проходит в Красноярске. В этом году он впервые пройдет онлайн на сайте XIV Красноярской ярмарки книжной культуры https://kryakk.ru.com

У зрителей будет возможность задать свои вопросы и оставить комментарии.

Пока известен лонг-лист премии, из которого выберут 10 финалистов.

Лонг-лист премии «НОС» 2020 года:

1) Абдуллаев Шамшад. Другой юг. М.: Носорог, 2020;

2) Алленова Ольга. Форпост. Беслан и его заложники. М.: Индивидуум, 2019;

3) Барскова Полина. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. СПБ.: Из-дательство Ивана Лимбаха, 2020;

4) Бурас Мария. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участни-ков. М.: Индивидуум, 2019;

5) Вересков Сергей. Шесть дней. М.: Эксмо, 2020;

6) Гептинг Кристина. Сестренка. М.: Эксмо, 2019;

7) Гоголев Андрей. Свидетельство. Ижевск: Шелест, 2019;

8) Горбунова Алла. Конец света, моя любовь. М.: Новое литературное обозрение, 2020;

9) Делаланд Надя. Рассказы пьяного просода. М.: Стеклограф, 2020.

10) Деревянкин Федор. Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России. М.: Common Place, 2020;

11) Джафаров Рагим. Сато. СПБ.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2020;

12) Дьячков Алексей. Хани, БАМ. М.: Живёт и работает, 2019;

13) Замировская Татьяна. Земля случайных чисел. М.: АСТ, 2019;

14) Кононов Николай. Гимны. СПБ.: Т8 Издательские технологии/Пальмира, 2020;

15) Манович Лера. Рыба плывет. М.: Русский Гулливер, 2020;

16) Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто будет маяться. М.: АСТ, Редакция Еле-ны Шубиной, 2019;

17) Пустовая Валерия. Ода радости. М.: Эксмо, 2019;

18) Терлецкий Виталий. Собакистан. СПБ: Терлецки Комикс, 2019;

19) Филипенко Саша. Возвращение в Острог. М.: Время, 2020;

20) Франко Микита. Дни нашей жизни. М.: Popcorn Books, 2020.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит 4 и 5 ноября на сайте kryakk.ru.com

Инициатором и организатором этого культурного события традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

И также традиционно принимает участие в ярмарке «Комсомольская правда». Только 2 дня, 4 и 5 ноября в интернет-магазине kp124.ru будет скидка на все 14% по промокоду КряКК-20.