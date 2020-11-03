В Красноярске задержали хлебовозку, забитую канистрами со спиртом Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске наряд дорожно-патрульной службы задержал небольшой грузовой фургон с подозрительным грузом. Произошло это в начале сентября на улице Семафорной, где-то неподалеку от швейной фабрики «Покров». По времени примерно в девятом часу вечера.

С виду – обычная хлебовозка. Однако когда дорожные полицейские попросили водителя открыть кузов и показать груз, изнутри вместо аромата свежих булок и батонов на них обрушился резкий алкогольный запах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.

Вызвали на место оперативников, те проверили содержимое кузова: 200 канистр, в каждой по 10 литров. Итого – 2 тысячи литров подозрительной спиртосодержащей жидкости. На которую у 30-летнего водителя не было никаких документов. Ее отправили на экспертизу, чтобы выяснить с точностью состав. А дальше будут решать, что делать с водителем. Наверняка заведут уголовное дело за незаконную перевозку алкоголя.