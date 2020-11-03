В Красноярске любительница разгуляться заплатит штраф за ложный донос Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес решение в отношении местной жительницы, на которую завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Началось все с того, что в марте в дежурную часть обратилась 31-летняя женщина и написала заявление на неизвестного ей мужчину, который напал на нее с ножом прямо на улице, украл у нее золотые сережки и дорогой сотовый телефон. Полиция начала проверку. Однако потерпевшая странным образом путалась в показаниях, чем заставила полицейских усомниться в ее словах.

В конце концов женщина призналась: на самом деле она с подругами гуляла в кафе, дамы употребили изрядное количество алкоголя. Наутро проснулась – не обнаружила телефона и украшений. И не смогла вспомнить, куда могла их положить. Рассказать мужу не смогла, побоялась семейного скандала. Наверняка подумала, что пойдет в полицию, там выдуманного грабителя не найдут и все забудется. А нет, сыщики выяснили всю правду. За ложный донос любительнице погулять придется заплатить 6 тысяч рублей – таково было решение суда.