Москвичи подарили Красноярску 30 современных автобусов. Фото: пресс-служба администрации города

Правительство Москвы передало Красноярску безвозмездно 30 современных автобусов марки ЛиАЗ. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5, низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров.

Первые тринадцать автобусов уже вышли на муниципальные маршруты № 11, 49, 52, 56 64 и 87. Остальные ещё проходят техническое обслуживание, их ставят на учет и наносят на боковые панели логотипы «Красноярский городской транспорт». Как только будут готовы, они также начнут возить пассажиров.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что за последние два с половиной года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав на 392 единицы. Это больше трети от общего количества городского транспорта. Из них 140 единиц – это абсолютно новые машины с завода-изготовителя. Работа в этом направлении продолжается: ведутся переговоры о передаче Красноярску еще 40 автобусов.