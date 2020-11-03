Красноярские школьники придумали шахматы для незрячих

Робофест-2020 прошел в онлайн режиме. Фото: vk.com/pro__fest.

На технологическом фестивале Робофест 2020, который прошел с 26 октября по 1 ноября в онлайн-режиме, ученики «Станции юных техников» из Красноярска представили свою разработку – тактильные шахматы для незрячих и слабовидящих людей.

Особенность необычных шахмат в том, что фигуры напечатаны на 3D-принтере и имеют рельеф, по которому можно на ощупь определить их тип и цвет. Например, белый конь имеет гладкую и ровную поверхность, а черный – выступы. Для защиты от падения шахматные фигуры крепятся к специальной доске.

В Красноярске почти 2000 инвалидов по зрению. Разработка юных техников поможет людям с ограниченными возможностями заниматься интеллектуальными спортивными играми. Теперь в планах команды – запустить программу по обучению игре в шахматы.

Кстати, это не единственный проект красноярских школьников. Они также создали развивающие планшеты для детей с нарушением памяти и внимания. Деревянный планшет представляет собой пазл, на котором в определенной последовательности нужно расположить разные элементы. Игра развивает мелкую моторику, координацию движений и дает базовые знания о шахматах.

Отметим, что организатором фестиваля выступил фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаска.

Посмотреть онлайн-трансляции XII Робофеста можно на сайте http://online.robofest.ru/

СПРАВКА КП

«Робофест» – крупнейший в Европе фестиваль научно-технического творчества для школьников и студентов, который проходит с 2009 года. В 2020 году он впервые состоялся в режиме онлайн, в нем участвовали 5 тысяч конкурсантов из 4 стран и 65 российских регионов.

Участники представляли свои проекты по видеосвязи, а затем выполняли задания, которые проверялись судьями на площадке фестиваля в Москве. Ребята соревновались по различным робототехническим направлениям – полеты дронов, лего-конструирование, заезды автомобилей-беспилотников, танцевальные турниры роботов-андроидов и состязания эко-роботов, собирающих и сортирующих мусор.