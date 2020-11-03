Житель Енисейска похитил тайком оформленный кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Енисейска похитил с банковской карты тайком оформленный кредит. Как это произошло, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. В мае этого года в дежурную часть обратился местный житель и сообщил, что на его имя был оформлен кредит, а потом деньги исчезли. Сумма немалая – 200 тысяч рублей. Уверяет – сам он этого не делал, заявки на кредит не оформлял, однако узнал об этом, когда банк стал требовать с него платежей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили причастность к преступлению 23-летнего жителя Енисейска. Полицейские выяснили, что молодой человек является знакомым потерпевшего. Пока тот не видел, он воспользовался его сим-картой и оформил кредит. Затем также незаметно перевел деньги на свой счет. И распорядился ими по своему усмотрению. Наверняка думал, что никто никогда не узнает об этом. Но просчитался. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 6 лет лишения свободы.