В Красноярском крае для приезжих закрывается второй город – Железногорск Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае для приезжих закрывается второй город – Железногорск. Из-за коронавируса. Как сообщается на официальном портале ЗАТО, с 5 ноября отдел безопасности и режима администрации приостанавливает оформление пропусков для физических лиц с целью временного пребывания в город. Пропуска будут оформляться только в исключительных случаях (похороны, уход за тяжелобольными, предприятиям для обеспечения деятельности в городе). Все пропуска, выданные ранее, действительны до указанного в документе срока. При этом выехать за территорию можно будет беспрепятственно.

Напомним, что ранее закрылся Зеленогорск. Начиная с 29 октября, там прекратили прием заявлений на выдачу пропусков. А те пропуска, которые были оформлены ранее, перестают действовать на период с 2 по 15 ноября. Добавим, что эти два города, несмотря на свою изолированность, в настоящее время бьют рекорды по суточному количеству заболевших. В Железногорске – 87 человек, в Зеленогорске – 100 человек, тогда как в миллионном Красноярске – 79.