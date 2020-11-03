В Красноярске премия «Человек года – 2020» пройдет в новом формате

Премия «Человек года – 2020» обещает быть яркой и красочной. Фото: «Деловой квартал» в Красноярске.

Из-за действующих ограничений при проведении массовых мероприятий церемония награждения премии «Человек года – 2020» в Красноярске состоится в двух форматах: номинанты и эксперты встретятся оффлайн, а зрители смогут увидеть прямую трасляцию онлайн.

- «Обнуляться» или переносить премию на следующий год мы не будем. Что нас ждет, допустим, в январе? Никакая Ванга этого не знает. Тем более, что огромная часть работы по номинированию уже проведена и по большинству номинаций уже известны не только шорт-листы, но тройки лидеров. Однако рисковать здоровьем номинантов, экспертов и гостей мы тоже не можем, поэтому проведем премию онлайн с широкомасштабной трансляцией в интернете. По большому счету у нас только расширится аудитория, – рассказала главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлия Чанчикова.

Финал мероприятия запланирован на 14 декабря. Как отметили организаторы, номинантов и экспертов будут приглашать на церемонию к определенному времени небольшими группами, чтобы избежать массового скопления людей и развести потоки. При этом визуальная часть премии станет еще более яркой и красочной, чтобы зрители онлайн ощутили эффект присутствия.

- Надеюсь, партнеры премии не оставят нас в связи с изменением формата. Мы это делаем, потому что чувствуем свою ответственность и понимаем: любое массовое мероприятие сегодня умножает риски заражения. Каждый ответственный бизнес сегодня должен уводить в онлайн все, что возможно, - заключила Юлия Чанчикова.