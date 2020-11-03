В Норильске провалились выборы нового главы города Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске проварились выборы нового главы города. Они должны были состояться в минувшую пятницу, 30 октября. Но этого не случилось – накануне события 7 из 8 кандидатов неожиданно сняли свои заявления, поданные в конкурсную комиссию местного Горсовета.

По уставу города, глава избирается на должность депутатами. Срок полномочий составляет 5 лет, если не происходит событий, когда мэр складывает с себя полномочия. Как случилось с предыдущим градоначальником Ринатом Ахметчиным в июле этого года. Исполнять обязанности главы стал вице-мэр Николай Тимофеев. А что теперь? Теперь в течение месяца депутаты должны принять новое решение о проведении нового конкурса.

Между тем в краевом правительстве отмечают, что Норильске срочно нужен новый глава, второй по величине город региона не может оставаться надолго без руководителя. До 15 ноября нужно успеть отправить программу реновации города, сообщил зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.