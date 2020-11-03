В Красноярске в Ветлужанке сгорел двухэтажный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

Густой дым окутал окраину Красноярска, в районе Ветлужанки. На него обратили внимание все, кто живет неподалеку. «В сторону стадиона что-то горит. Все вокруг в дыму, но нам не видно, наши окна выходят на другую сторону. Здесь много крутых особняков, дач. Возможно, горит что-то из них» - сообщают «Комсомольской правде»-Красноярск жители одной из высоток.

Вскоре стало понятно, когда в соцсетях появилось видео горячего двухэтажного деревянного дома. В МЧС уточнили: горит дом на улице Стасовой. Подробности пообещали рассказать позднее, информация уточняется. Нет сведений и о пострадавших.

Предварительно можно скакать, что в самом начале огонь появился под крышей. Причины будут устанавливать пожарные дознаватели, но уже после того, как огонь будет полностью погашен. Причины могут быть любые: неисправность системы отопления, неосторожное обращение с огнем внутри помещений или же короткое замыкание.