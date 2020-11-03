В Хакасии ревнивый муж закопал тело соперника за огородом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии застолье завершилось бытовым убийством, причиной которому стала ревность. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что 14 мая этого года в дом к 37-летнему обвиняемому пришел гость. Мужчины устроили застолье, крепко выпили. В какой-то момент хозяин дома отлучился ненадолго. А когда вернулся, то увидел, что товарищ оказывает знаки внимания его жене. Разразился скандал. Ревнивец схватил нож и несколько раз ударил гостя – по рукам и ногам. Ранил в область шеи и грудной клетки, рассказывают следователи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Чтобы замести следы, обвиняемый вырыл яму на участке за своим огородом и тайком закопал тело погибшего. Но вскоре о преступлении стало известно. В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.