Пенсионеры в Хакасии продолжают обманывать надежды телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Пенсионеры в Хакасии продолжают обманывать надежды мошенников. Расскажем о последнем случае, который произошел в Черногорске, о нем «Комсомольской правде»-Красноярск поведали в пресс-службе республиканской полиции. Неизвестный позвонил на телефон пожилой женщины и представился сотрудникомбезопасности банка. И сообщил, что на деньги, что лежат у нее на счете, кто-то покушается. Предложил перевести их на безопасный счет.

Женщина насторожилась и направилась к ближайшему банкомату. Однако вместо того, чтобы перевести деньги туда, куда указывал ей мошенник, она сняла 300 тысяч с карты и передала наличку на хранение близкому родственнику. А мошеннику заявила: как будет надежнее. Можно представить его разочарование. На него, кстати, завели уголовное дело, ищут.

Ранее мы рассказывали о 82-летней бабушке, которой среди ночи позвонил мужчина и сообщил, что он – ее внук и ему нужна помощь, 300 тысяч рублей. На что женщина ответила: «Никакой ты мне не внук и денег не получишь». В 2017 году 60-летней женщине предложили получить компенсацию за якобы некачественные лекарства. Она мошенника внимательно выслушала, а потом положила трубку. А летом 2019 года жительница Абакана на полпути поняла, с кем имеет дело и не стала сообщить звонившим код, который они прислали ей по СМС.

Но, к сожалению, многие продолжают попадаться на удочку мошенникам. Полицейские в очередной раз предупреждают граждан: не верьте тем, кто звонит и предлагает «обезопасить» ваши деньги. Если возникли сомнения – сходите в банк и убедитесь, что они в бехопасности.