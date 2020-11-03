В Красноярске детское отделение 20-й больницы отдают под коронавирусный госпиталь. Фото: пресс-служба больницы

В Красноярске готовится к открытию еще одно инфекционное отделение для коронавирусных больных. Решено было перепрофилировать детский соматический корпус городской больницы №20 под пациентов с заболеваниями органов дыхания, сообщает краевое министерство здравоохранения. Мощность отделения – 100 коек. Добавим, что с весны в течение 7 месяцев в терапевтическом корпусе учреждения непрерывно работает базовый инфекционный госпиталь на 350 коек.

В ходе работ по перепрофилированию детского корпуса была проведена ревизия электрических сетей, горячего и водоснабжения, кислородопровода, смонтированы отсекающие перегородки, установлены шлюзы.

Информация для родителей детей, которые имеют тяжелые и среднетяжелые формы пневмонии: для них есть 40 коек. Приемный покой продолжает круглосуточно оказывать неотложную помощь маленьким пациентам. Потоки детей и тех, кто обращается в инфекционный госпиталь, разведены.

К моменту перепрофилирования детского соматического корпуса из педиатрических отделений 20-й больницы были выписаны пациенты всех других профилей. Те, кто не нуждается в продолжении интенсивного лечения, переданы под наблюдение территориальных поликлиник для долечивания в амбулаторном режиме.

Маленькие пациенты, которым требуется продолжение интенсивной терапии, переведены в детские хирургические отделения 20-й больницы либо другие медицинские учреждения Красноярска.