«Муть пришла с верховий»: в Красноярском крае заметили сильное загрязнение одной из рек

В Красноярском крае заметили сильное загрязнение одной из рек. Фото: Инстаграм Артема Черныха

Глава Манского района Артем Черных сообщил на своей странице в Инстраграме о загрязнении реки Маны. «От жителей поселка Нарва поступили сигналы о сильном загрязнении Маны. В непосредственной близости от поселка нет организаций, которые бы вели какую-либо деятельность. Муть пришла с верховий. Отрабатываем надзорные мероприятия с Минприроды (оперативно работают коллеги) и связываемся с соседними районами, чтобы понять причины» - сообщает Артем Черных. Причины его беспокойства понятны: Мана – одна из крупнейших рек юга Красноярского края, она проходит через несколько районов – Партизанский, Манский, Березовский. Впадает в Енисей. На ее берегу расположены несколько населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что на реке Кувай было обнаружено превышение вредных веществ в 200 тысяч раз. Все это – результат деятельности золотодобывающего предприятия. Кувай впадает в реку Солбию, а та – в Ману. Поэтому вполне вероятно, что загрязнение в районе Нарвы – это как раз дошедшее от золотодобытчиков «пятно». Точнее покажет проверка.