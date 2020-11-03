МегаФон в октябре стал самым быстрым по скорости мобильного интернета среди других операторов

МегаФон - самый быстрый среди операторов мобильной связи. Фото: МегаФон.

В октябре по России самым быстрым среди операторов мобильной связи оказался МегаФон. По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза. По итогам исследований ИАА TelecomDaily средняя скорость передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам) МегаФона в России почти в два раза опережает других операторов с показателем 38,6 Мбит/сек. Далее идут МТС (19,7 Мбит/сек) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/сек), у Tele2 – 14,4 Мбит/сек. Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/сек.

ИАА TelecomDaily проводит свое исследование «Качество связи», используя данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Приложение определяет средний уровень скорости по России, а также в крупных городах, где проживает большинство пользователей данного сервиса.

Такая методика позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а более регулярными. Результаты последнего исследования включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров. Отметим, что в Красноярске средняя скорость загрузки у МегаФона составила 41,13 Мбит/с. Это самый высокий показатель среди всех операторов связи.