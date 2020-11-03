В Красноярске частично закрываются спортивные школы и секции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с сегодняшнего дня, 3 ноября, частично прекращают свою деятельность спортивные школы и секции. Точнее – прекращается предоставление платных услуг в муниципальных спортивных школах. В администрации города пояснили, о чем идет речь.

Согласно подписанному губернатором края документу, усиливаются ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом. С связи с этим превращают работу организации и учреждения, где происходит массовое скопление людей. В частности – спортивные объекты. Мера вынужденная, непопулярная, но необходимая.

В рамках ограничений платные услуги перестанут оказывать 16 муниципальных учреждений спорта. Свои двери для детей закроют платные спортивные секции и бассейны. При этом бесплатные секции и профессиональная спортивная подготовка продолжатся, но с соблюдением превентивных мер.

Платные абонементы не пропадают, они будут заморожены. И как только ограничения будут сняты, красноярцы смогут вновь ими воспользоваться. Всю информацию, а также номера телефонов учреждений можно найти на сайте Красспорта: http://krassport.ru/phones/institutions.html

В пресс-службе мэрии отметили, что запрет коснулся также и частных спортивных объектов. А все запланированные ранее спортивные мероприятия с 3 ноября будут проходить без присутствия зрителей.