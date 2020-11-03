Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 2,1 млрд рублей администрации Красноярска

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Администрация Красноярска подвела итоги аукционов на кредитование городского бюджета в сумме 3 млрд рублей. 2,1 млрд рублей из этой суммы предоставит банк «Открытие».

Полученные средства будут направлены на погашение действующих кредитов, взятых с более высокой процентной ставкой.

«Банк «Открытие» предложил займ на более комфортных условиях, - говорит управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова. – Это позволит мэрии Красноярска сэкономить часть расходов городского бюджета по обслуживанию муниципального долга и, соответственно, расширить возможности исполнительных органов власти по финансированию приоритетных проектов, в том числе связанных с реализацией социальных программ».