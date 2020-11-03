Филимоновская сгущенка – чемпионка!

no_titile

У этой сгущенки столько медалей, что позавидовать может любой спортсмен. Она не раз занимала призовые места на дегустационных смотрах, становилась лучшим продовольственным товаром, занимала гран-при в различных конкурсах.

Все дело во вкусе и традициях. Технология производства классического сгущённого молока «Филимоново» фактически не изменилась с момента начала работы завода, а это уже 86 лет. Главный секрет эталонного вкуса – лучшее сырье от Канских фермеров. Никаких консервантов, Е-шек и прочих стабилизаторов и усилителей вкуса.

Для производства молока сгущенного с кофе производитель закупает натуральные обжаренные зерна кофе, самостоятельно перемалывает, варит в промышленной кофеварке и смешивает со сгущенным молоком. Читать подробнее