В Красноярск поступил долгожданный «Арбидол» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск поступил долгожданный «Арбидол», об этом накануне сообщил краевой минздрав. На минувшей неделе, когда остро стоял вопрос с противовирусными аппаратами в аптеках краевого центра, в ведомстве обещали решить этот вопрос максимально быстро.

Партия «Арбидола» поступила в «Губернские аптеки», ее принимают, оформляют и сегодня-завтра уже начнут его продавать. Добавим, что «Арбидол» - не панацея от коронавируса. Новую инфекцию лечат в соответствии с симптомами, которые она дает. Тем не менее препарат очень востребован. Кроме него в аптечной сети на текущую дату есть несколько наименований других противовирусных препаратов – в таблетках, гели, капли.

Также в минздраве сообщили, что сохраняется сложная ситуация по «Азитромицину». Этот антибактериальный препарат поступит в аптечную сеть до конца недели, но отпускать его будут только по рецептам врача. И вообще, что касается применения антибактериальных средств, нужна консультация медика, чтобы самолечение не превратилось в антилечение.