Из колонии-поселения Красноярского ГУФСИН бежал заключенный. Фото: ГУФСИН

В одной из колоний-поселений, которые входят в систему ГУФСИН Красноярского края, пропал заключенный. Речь идет об учреждении № 41, которое находится в деревне Тремина Тайшетского района (Иркутская область). Официальное сообщение появилось на сайте ведомства накануне. В связи с этим заключенный объявлен в розыск. Подробнее – зовут Егоров Евгений Васильевич, 1982 года рождения, осужден по статье 158 УК РФ (кража) к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. В настоящее время сотрудники ГУФСИН совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, свидания без ограничения.