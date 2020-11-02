«Она была светлым, добрым человеком»: в Красноярске от коронавируса умерла Ирина Лысенко, преподаватель СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Ирина Лысенко Фото: ddn24.ru

28 октября в Красноярске от коронавируса умерла Ирина Лысенко, преподаватель кафедры философии и социальных наук СибГУ им. М.Ф. Решетнева Ирина Лысенко. Кроме того, она была заместителем главного редактора альманаха «Этно-Мир на Енисее. Семья народов Красноярского края».

Коллеги отзываются об Ирине Сергеевне, как о неординарном, талантливом человеке. Даже после защиты кандидатской диссертации и перехода на преподавательскую работу в вузе, она никогда не прерывала связей с красноярскими национальными сообществами, принимая участия в их национальных праздниках и межнациональных мероприятиях.

Мало кто знает, что Ирина уже много лет была активистом проекта «Дом в горошек» - клоунаде для детей, находящихся в больнице.

«Она поражала ребятишек своей энергией и весельем, неиссякаемым жизнелюбием, несла им радость и надежду на скорое выздоровление. Но себя сберечь она, увы, не смогла, став жертвой безжалостной пандемии. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Ирину Лысенко. Она была светлым, добрым человеком. Таким мы ее запомним навсегда», - опубликовано на сайте Дома дружбы народов Красноярского края.

«Комсомольская правда» - Красноярск соболезнует родным и близким Ирины Лысенко.

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